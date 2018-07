Diegoalla Juve, una pista sempre più calda. Secondo AS, l’Atletico Madrid non avrebbe infatti fatto pervenire alcuna offerta di rinnovo al giocatore, in scadenza di contratto nel 2019. La società, insomma, "sacrificherebbe" Godin in cambio dei 20 milioni di euro della clausola rescissoria, mentre Diego Simeone sta spingendo per far ottenere il rinnovo ad uno dei suoi "fedelissimi".