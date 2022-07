dopo la notizia del suo desiderio di voler lasciare ile l'assenza al primo giorno di ritiro per "motivi familiari", si aggiunge una nuova pagina di questa storia. Come riporta il quotidiano spagnolo AS infatti, il procuratore del Portoghese,Anche perché la volontà di Cristiano di terminare dopo un solo anno la sua seconda avventura a Manchester è chiara.Non solo i Blaugrana,I Blues, come raccontato oggi da calciomercato.com, hanno già avuto contatti con l'entourage del 37enne di Madeira. La nuova proprietà infatti vorrebbe presentarsi con il botto e chi meglio del cinque volte pallone d'oro.Nell'incontro tra Mendes e Laporta, sul tavolo non c'era solo il nome di Ronaldo ma anche quelli diCome raccontato da AS, in particolare è il fantasista delsu cui il club spagnolo vorrebbe concentrare parte delle risorse per il mercato.Chissà cosa ne pensano a Madrid di questa possibilità dopo i nove anni passati con i Blancos e i 18 gol che CR7 ha realizzato nell'eterna sfida tra Barcellona e Real Madrid.