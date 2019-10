Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo Sport, il Barcellona non perde di vista Stefano Sensi. Dopo averlo seguito in più di un'occasione con la maglia del Sassuolo, i blaugrana hanno proseguito il loro monitoraggio sul centrocampista dell'Inter, che però ritiene indispensabile l'ex Cesena per il futuro e lo riscatterà al termine della stagione.