Futuro incerto alla Juventus per Alvaro Morata, che sta assistendo agli ultimi successi della bianconeri dalla panchina. La dirigenza, anch’essa in bilico, nutre dubbi in merito al pagamento dei 10 milioni di euro per il rinnovo annuale del prestito dall’Atletico Madrid. Nel caso in cui lo spagnolo dovesse fare ritorno ai Colchoneros, potrebbe entrare nel mirino del Barcellona: è quanto riporta Mundo Deportivo, secondo cui il Barça, nonostante l’imminente arrivo di Aguero, potrebbe cercare un’altra punta per rinforzare la rosa e Morata sarebbe nella lista degli obiettivi.