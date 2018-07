Secondo il quotidiano spagnolo Marca, il Barcellona si sarebbe tirato fuori dalla corsa per il centrocampista classe '90 della Juventus Miralem Pjanic. Il club blaugrana non è intenzionato a spendere i 100 milioni di euro richiesti dai bianconeri per un giocatore di 28 anni e preferisce virare sul classe '98 dell'Ajax Frenkie de Jong.