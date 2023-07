In queste ore è il futuro di Ousmane Dembélé a 'dividere' Barcellona e Psg, eppure l'affare tra i due club poteva essere ben più vasto. Sì perchè secondo i colleghi de Le Parisien, i blaugrana avrebbero messo sul piatto una super offerta per assicurarsi Kylian Mbappé, in uscita da Parigi.



MAXI-PROPOSTA - Esattamente Dembélé, Gavi e Raphinha in Francia e il fenomeno ex Monaco in Spagna. Per i catalani un vero colpaccio sulla carta, ma a spegnere gli entusiasmi di Laporta e Xavi ci ha pensato il netto no di Nasser Al-Khalaifi. La priorità di Mbappè resta quella di approdare al Real Madrid, che potrebbe anche decidere, più avanti di acquistarlo subito senza aspettare la prossima estate.