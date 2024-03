Dalla Spagna - il Bayern ha già scelto il sostituto di Davies: è Theo Hernandez

Il Bayern Monaco si sta preparando a dire addio ad Alphonso Davies. L'esterno canadese è in scadenza di contratto a giugno 2025, ma ad un anno dalla naturale scadenza non c'è la volontà di perderlo a parametro zero e, di conseguenza, se arriverà la tanto attesa offerta del Real Madrid verrà presa in considerazione.



Secondo AS in Spagna il club bavarese ha già scelto quello che sarà il suo sostituto e, una volta ricevuta l'offerta per Davies lancerà l'affondo con il Milan per il terzino francese ed ex-Real Madrid Theo Hernandez.