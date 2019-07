Il Betis Siviglia piomba su Arkadiusz Milik! Dopo l'arrivo di Fekir, cercato anche dal Napoli, il club andaluso guarda proprio in casa del club partenopeo, mettendo nel mirino il centravanti polacco. Come scrive Estadio Deportivo i biancoverdi fanno sul serio per l'ex Ajax, tanto che hanno l'accordo sul contratto già in mano dallo scorso inverno, nonostante la volontà del Napoli di non cedere il classe '94.



RINNOVO NON DECOLLA - Al momento stenta a decollare la trattativa per il rinnovo tra De Laurentiis e il 99 azzurro, con il quotidiano spagnolo che in prima pagina apre a questa soluzione: tutto sul 9, ora, per il Betis. E il 9 individuato è Arkadiusz Milik.