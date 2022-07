Secondo quanto riferito dal quotidiano Sport, la pista Marco Asensio si sarebbe complicata per il Milan. Il giocatore è in uscita dal Real Madrid, che ha proposto anche un rinnovo di contratto senza ricevere una risposta concreta: la trattativa però non sembra destinata ad avere buon esito anche perché i rossoneri preferirebbero Domenico Berardi.