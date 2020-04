Il Milan vuole svoltare a destra. Sia Conti che Calabria hanno deluso ampiamente le aspettative nel corso della stagione e, se dovessero arrivare delle offerte soddisfacenti, verranno ceduti. Gli scout rossoneri sono alla ricerca di eventuali sostituti sul mercato internazionale.



PIACE EMERSON - L'ultimo nome seguito è quello del terzino destro brasiliano Emerson, secondo quanto rivela il Mundo Deportivo. Classe 1999, già nel giro della nazionale brasiliana: in stagione vanta 3 gol e 5 assist in 24 presenze con la maglia del Betis. Il suo cartellino appartiene al Barcellona che lo ha acquistato un anno fa dall'Atletico Mineiro per poi girarlo in prestito biennale al club andaluso. Sul talento ci sarebbe l'interesse anche del Tottenham.



L'IDEA DEL BARCELLONA - L'interesse del Milan, però, potrebbe fare a pugni con quella che è la volontà del Barcellona. Il club blaugrana vede in Emerson l'erede naturale di Semedo. Il piano sarebbe quello di lasciare il ragazzo in prestito al Betis per un'altra stagione per fare esperienza e tornare alla base già pronto per essere un possibile titolare nella stagione 2021/2022.