Non solo Marco Davide Faraoni, il Napoli valuta anche Alvaro Odriozola come possibile rinforzo sulla fascia destra di Rudi Garcia. A riportarlo è il portale molto vicino al Real Madrid, Defensa Central, secondo il quale gli azzurri avrebbero manifestato un certo interesse per l'ex laterale della Fiorentina. Il club italiano - si legge - si sarebbe già detto disponibile a pagare l'intero ingaggio del classe 1995, oltre a una piccola quantità di denaro per acquistare il suo cartellino.