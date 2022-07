Il Milan ci ha provato e sperato a lungo, ma ora per Marco Asensio, esterno in uscita dal Real Madrid, è piombato ancora una volta il Newcastle che, dopo il colpo Botman, sta cercando di soffiare ai rossoneri un altro obiettivo. Lo riporta AS secondo cui i Magpies hanno già pronto un'offerta per il Real Madrid e sono disposti a garantire i 7 milioni annui all'attaccante.