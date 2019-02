La Juventus continua a monitorare la situazione Marcelo in casa Real Madrid, con il laterale brasiliano che sembra essere ogni giorno più lontano dalla Spagna. Come scrive As, però, le Merengues non hanno alcuna intenzione di regalare il brasiliano: il prezzo è già stato fissato.



Sono 70 i milioni di euro che servono per comprare Marcelo: 30anni, grande amico di Ronaldo, con il quale vorrebbe tornare a giocare, è finito dietro nelle gerarchie di Solari, ma il prezzo resta alto. 70 milioni, Juve avvisata.