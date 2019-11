Il quotidiano spagnolo Marca analizza le difficoltà del Real Madrid nella fase realizzativa, soprattutto da quando Cristiano Ronaldo ha deciso di continuare la sua carriera con un'altra casacca, quella bianconera. “Un gol realizzato ogni 52', per un totale di uno ogni 10 tiri, contro l'uno ogni cinque ai tempi del penta Pallone d'Oro”. Ma soprattutto si sofferma sui due colpi estivi Hazard-Jovic e di come per il momento l'investimento su di loro non sta rendendo secondo le aspettative: “Ai Blancos manca il gol: pecca di precisione e cinismo. Inoltre, Hazard, il colpo galactico della scorsa estate, non è uomo da 50 reti l'anno, esattamente come Jovic". Nonostante un primo posto in Liga (insieme a Barcellona e Real Sociedad), nella capitale iberica è scattato l'allarme sulla vena realizzativa dei ragazzi di Zidane, che occupa il 22° posto occupato nella speciale classifica redatta per mezzo dei dati Opta.