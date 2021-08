Un ritorno di fiamma. Il Milan è tornato a pensare a Dani Ceballos, trequartista spagnolo classe 1996 in scadenza nel 2023 con il Real Madrid. La notizia è rilanciata da ABC, secondo il quale i blancos hanno deciso di mettere in vendita il talento di Utrera, con l'obiettivo di fare cassa. Dopo due stagioni in prestito all'Arsenal, dove ha messo insieme 2 gol in 77 partite, Ceballos sperava di giocarsi le sue carte a Madrid, sperava di convincere Ancelotti a dargli un'altra chance, ma non avrà la possibilità di farlo. Entro un mese dovrà trovare una nuova sistemazione, questa volta l'ipotesi di cessione a titolo definitivo è quella più accreditata. Con il Milan alla finestra.



OLIMPIADE - Ancora qualche giorno e sarà tutto più chiaro. Ceballos al momento pensa solo all'Olimpiade e alla finale contro il Brasile, in programma sabato 7 agosto, quando rientrerà in Spagna, settimana prossima, parlerà con il Real Madrid per trovare la soluzione migliore. Ora contano solo il campo e il recupero dall'infortunio alla caviglia, causato da una brutta entrata di Taher nel primo impegno olimpico con l'Egitto. Un problema che gli ha fatto saltare tutto il torneo, compresa la semifinale contro il Giappone, che lo tiene in dubbio per sabato. La testa è solo alla corsa all'oro, che vuole vivere da protagonista. Per dimostrare al Real Madrid che si sbaglia a sbarazzarsi di lui. E a chi lo vuole che è il cavallo giusto sul quale puntare.