“Il Real Madrid vuole Fabian”. L’edizione odierna di AS dedica spazio in prima pagina al centrocampista del Napoli, finito nel mirino di Zinedine Zidane per rinforzare i Blancos. Le ottime prestazioni all’Europeo Under 21 con la maglia della nazionale spagnola hanno spinto la squadra di Madrid a interessarsi all’ex Betis Siviglia. In Spagna non hanno dubbi: ci sono già stati i primi contatti tra Florentino Perez e il presidente del Napoli De Laurentiis per sondare la disponibilità del club italiano a cedere Fabian.





INCEDIBILE - Il Napoli dal suo canto considera Fabian Ruiz pressoché incedibile. La volontà di De Laurentiis è quella di blindarlo almeno per un'altra stagione perché sa che il suo valore è destinato ad aumentare ancora. Il presidente potrebbe vacillare solo di fronte a un'offerta da 70/80 milioni che, però, al momento il Real Madrid non è disposto a presentare. Fabian destinato a restare ancora a Napoli e nel prossimo rinnovo potrebbe anche essere inserita una clausola rescissoria. Al momento, dunque, il Napoli si tiene stretto Fabian e se lo gode. L’interesse del Real Madrid lusinga il giocatore stesso e la società, ma il futuro del giocatore almeno per la prossima stagione dovrebbe essere ancora a Napoli.