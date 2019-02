Dalla Spagna provano a tirare la volata al Siviglia, che stasera affronterà la Lazio nei sedicesimi di Europa League. Come riporta Burgosconecta.es, un "Siviglia opaco" deve ritrovarsi a Roma, nonostante un "gioco faticoso e povero di risultati". Come riporta Mundo Deportivo, gli uomini di Machin "sono obbligati ad uscire dalla crisi di fronte ad un duro ostacolo come la Lazio".



DALLA SPAGNA - Il Siviglia ha bisogno di "migliorare l'umore dell'ambiente e disperdere i problemi" sollevati da una stagione complicata, che "la tifoseria credeva magica". Machin spera che i recuperi di Jesus Navas, Sergi Gomez e Vazquez possano aiutarlo a riprendere in mano la situazioen dopo il match contro l'Eibar, partita "icona della crisi del Siviglia".