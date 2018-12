Il no dicostringe ila rivedere i piani per l'attacco:diventa uno dei primi candidati per i rossoneri ma arrivare all'esperta punta della Sampdoria non è semplice e per questo Leonardo e Maldini sondano il mercato alla ricerca di valide alternative. Un assist importante, in questo senso, può arrivare dalla Spagna: ilè pronto a scaricareLe indiscrezioni che arrivano dalla città spagnola, rilanciate anche dall'edizione odierna di As, parlano apertamente di un addio già a gennaio dell'attaccante belga:, deluso dal rendimento di Batshuayi che dall'inizio dell'anno ha messo a segno. Troppo poco. A confermare questa tesi anche le scelte di, che negli ultimi due mesi ha gradualmente ridotto il minutaggio dell'ex Chelsea. Non solo, il tecnico in conferenza stampa alla vigilia dell'ultima sfida di Champions con il Manchester United, non ha chiuso all'addio anticipato: "Al momento giusto valuteremo. Non so quale sia la situazione contrattuale, ma per tutti quelli che vogliono andarsene cercheremo quel che è meglio per il Valencia e prenderemo le decisioni appropriate".Qualora il club spagnolo confermasse l'intenzione di interrompere il prestito, il Chelsea si troverebbe con una nuova grana da gestire e ad approfittarne potrebbe essere proprio il Milan. I rossoneri hanno già altri discorsi da portare avanti con i Blues, da quello caldissimo pera quello raffreddatosi per, tra questi potrebbe inserirsi anche il nome di Batshuayi: nessuna follia, solo condizioni favorevoli come un prestito fino al termine della stagione possono rendere fattibile l'affare per il Milan, alla ricerca di una punta di scorta per Higuain e Cutrone ma condizionato dall'imminente sanzione dell'Uefa in termini di Fair Play Finanziario. Quello del Valencia può diventare però un assist importante per Leonardo.