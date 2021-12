Secondo il quotidiano spagnolo Sport a gennaio potrebbe mettersi in moto un giro di attaccanti che coinvolgerebbe anche Alexis Sanchez. L'attaccante dell'Inter potrebbe finire al Barcellona - in Spagna parlano di accordo già trovato tra i club - e in nerazzurro andrebbe Luuk de Jong, attaccante olandese di proprietà del Siviglia che avrebbe già dato l'ok al prestito in Italia.