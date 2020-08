concentrata per la finale di Europa League con il Siviglia, ma la testa dei tifosi va inevitabilmente al mercato e a quel sogno che da diverse settimane ormai agita le notti:all'ombra della Madonnina. Ieri il primo confronto con il nuovo tecnico del, come ha riferito la stampa catalana, non ha fatto altro che confermare i dubbi di Leo sulla sua permanenza in blaugrana. Notizia che alimenta le speranze dei nerazzurri, che nel frattempo hanno iniziato a muoversi per valutare la fattibilità di una maxi operazione. Anche con lo stesso giocatore: come riferito dal giornalista di Mundo Deportivo Francesc Aguilar, mentre il Manchester City non ha mosso un dito,, padre della Pulce (che ha recentemente aperto una partita IVA in Italia e spostato la sede dei propri affari a Milano, a due passi dalla sede interista ), per manifestare il proprio interesse e aggiornarsi sulla situazione, in attesa che Lionel prenda una decisione definitiva sul proprio futuro.. Sebbene Rambo abbia ribadito come la priorità resti lavorare con Messi, l'olandese ha lanciato alcuni messaggi trasversali da non ignorare. Il primo,: "Parlerò con Leo, come con tutti, per capire. Sono l'allenatore e devo prendere decisioni, ma voglio lavorare con chi è contento di stare qui". Un concetto che cozza con i dubbi di Messi, legati al prossimo progetto blaugrana e soprattutto alle tante uscite eccellenti (Alba alcuni dei nomi in bilico) paventate negli ultimi giorni, partenze sulle quali l'argentino vuole avere voce in capitolo. Il secondo, l'intenzione di: daplaymaker ariportato dalla fascia alla zona centrale del campo, saranno tanti i cambiamenti tattici sotto la gestione Koeman;, pur restando inevitabilmente il centro di gravità della manovra. Voglia di continuare fino al 2021 (o oltre) e di rimettersi in discussione, piegandosi alle scelte tecniche del nuovo mister, questi i due requisiti essenziali per lavorare insieme, altrimenti Koeman studierà un Barcellona senza Messi: il messaggio è lanciato, non resta che attendere le decisioni della Pulce.