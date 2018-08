Si sta facendo spazio fra i media spagnoli un clamoroso giallo in casa Real Madrid attorno a Luka Modric. Secondo quanto riportato dall'emittente radiofonica Onda Cero questa sera, in occasione della finale di Supercoppa Europea che le Meregnues disputeranno a Tallin contro l'Atletico Madrid, il centrocampista croato partirà dalla panchina,



Nonostante Modric si sia allenato regolarmente fin dal suo rientro a Madrid oltre una settimana fa e nonostante sia anche sceso in campo regolarmente nel corso della rifinitura in Estonia, Modric partirà dalla panchina ufficialmente perchè non al meglio fisicamente. Che sia invece una scusa per la chiusura del suo passaggio all'Inter? Anche Marcelo e Sergio Ramos, infatti, sono rientrati insieme al croato dalle vacanze, ma per loro non ci sarà riposo.