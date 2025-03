Dalla Spagna - Inter e Milan su Arda Guler, il Real Madrid apre alla cessione

Getty Images

La possibile separazione tra il fantasista turco classe 2005 e i Blancos è un tormentone che si ripete. Inevitabile, perché l'ex Fenerbahce fatica ancora a inserirsi stabilmente negli schemi di Carlo Ancelotti, chiuso dall'abbondanza di risorse nel reparto offensivo a disposizione delle Merengues. Le presenze complessive in stagione sono 29 (17 in Liga, 7 in Champions League, 4 in Copa del Rey e 1 in Supercoppa Europea), ma con un minutaggio complessivo inferiore ai 1.100 minuti. A condire il tutto 3 goal (1 in campionato, 2 in Coppa di Lega) e 5 assist (3 in campionato, 2 in Coppa).

La qualità c'è, ma non è sufficiente per imporsi stabilmente tra i titolari del Real al momento e allora cambiare aria diventa un'opzione da prendere in considerazione. Le sirene del mercato hanno già iniziato a suonare e da settimane la stampa tedesca parla di un forte interessamento dele soprattutto dell'per Guler, voci commentate anche da Ancelotti in conferenza stampa domenica: "Tutti i giocatori che hanno dei dubbi possono venire in ufficio e parlarmi. Parlo con Endrick e con tutti i giovani giocatori. Ho letto che c'era un caso Guler, ma non è ancora venuto a trovarmi. E' un processo che tutti i giovani giocatori come Vinicius Jr, Rodrygo o Valverde hanno seguito. Ha bisogno di tempo per unirsi alla migliore squadra del mondo. La concorrenza è molto forte, tutti devono capirlo. Sono con loro tutti i giorni".

- La Germania è una pista ma non l'unica perché stando agli ultimi rumors della stampa spagnola la priorità del calciatore e soprattutto del suo entourage non sarebbe la Bundesliga,Il Real Madrid, evidenziano i giornali iberici, non si opporrebbe alla partenza di Arda Guler, ma pone una condizione chiara:. Questo si traduce nell'apertura alla cessione con una formula che permetta ai Blancos di richiamare il giocatore al Santiago Bernabeu:che credono fermamente nelle qualità del ragazzo e della sua importanza nel futuro della squadra.

- Apertura alla cessione e occhiolino strizzato all'Italia quindi e in Serie A non mancano le pretendenti. Secondo quanto riferito da Sport.es infatti, oltre a Eintracht Francoforte e Bayer Leverkusen,. Non un nome nuovo per i due club milanesi, soprattutto per i rossoneri che prima del passaggio dal Fenerbahce al Real Madrid avevano provato seriamente a ingaggiare il giovane fantasista turco. Ora il suo profilo torna a fare capolino: Arda Guler via dal Real Madrid può diventare una ghiotta occasione per Inter e Milan.

