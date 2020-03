Coutinho di nuovo all'Inter? Pescato dal Vasco da Gama, fatto giocare a intermittenza, un prestito all'Espanyol, poca fiducia, e una cessione al Liverpool. E ora, il brasiliano, può tornare in nerazzurro. O meglio, il Barcellona vuole provare a portarlo in nerazzurro. Secondo Mundo Deportivo, infatti, il club blaugrana vuole inserire il brasiliano, ora in prestito al Bayern Monaco, nell'affare Lautaro Martinez con l'Inter. Con il quotidiano spagnolo che sottolinea come il regime fiscale italiano per chi arriva dall'estero può favorire il ritorno di Cou a Milano. Il Barça le prova tutte per provare ad arrivare al Toro nerazzurro.