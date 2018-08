Il futuro di Rafinha Alcantara è sempre più a tinte blaugrana. Come riporta Mundo Deportivo, il suo addio nel mercato estivo pareva certo ma l’ottima pre-stagione ha convinto il tecnico Valverde – l’ex Bilbao, più volte, ha elogiato Rafinha in conferenza – a trattenere il giocatore che rappresenta un’opzione significativa per il centrocampo del Barça. L’Italia (Inter in primis) poteva essere il suo futuro – “è stata una possibilità fino alla chiusura del mercato italiano”, sottolinea Mundo Deportivo -, il Barcellona ha pensato anche ad un addio per cercare di valorizzare ma Valverde non ne vuole più sapere: Rafinha resta al Barcellona e la convocazione contro l’Alaves – out invece Denis Suarez, Munir, Alcacer e Vermaelen – ne è la conferma.