Secondo As, Modric ha scelto: resta al Real Madrid. Una scelta comunicata anche all'entourage e presa insieme alla famiglia. La verità, informa il portale spagnolo, in merito a questa indecisione di Modric è da riferire alla volontà del giocatore di vedersi riconoscere la stagione straordinaria appena conclusa, soprattutto a livello economico. Come? Con un aumento naturalmente. A questa indiscrezione si aggiunge Marca, che fornisce dettagli sulle cifre di questo nuovo contratto: 10 milioni netti a stagione fino al 2021 almeno.