Il trequartista del Bayern Monaco James Rodriguez sta vivendo una stagione difficile in baviera e secondo quanto riportato Marca, non esclude un eventuale ritorno in spagna alla corte del Real Madrid. Infatti in un’intervista rilasciata durante il programma El Partidazo de Cope ha dichiarato: “Madrid è il luogo in cui ho tutto, c’è la mia casa, i miei amici e la gente che mi vuole bene… vedremo cosa succederà”. Il colombiano al termine di questa stagione vedrà scadere il prestito che lo lega al Bayern Monaco e sulle sue tracce ci sono anche Napoli e Juventus.