La polemica sulla convocazione di James Rodriguez con la Colombia, nonostante per il Real Madrid risulti infortunato, ha alimentato le voci che lo vedono lontano dalle Merengues. I media spagnoli sostengono che Florentino Perez abbia concordato con Jorge Mendes, agente del giocatore, la partenza a gennaio.

Su di lui c’è l’interesse della Juventus, ma il fantasista colombiano potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare a due giocatori di Premier League: Pogba o Eriksen.