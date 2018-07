Arrivano nuove indiscrezioni dalla Spagna per l'affare Juventus-Cristiano Ronaldo. All'interno di Chiringuito TV che in Spagna è stata la prima a confermare senza mezzi termini la trattativa fra la Juventus e il Real Madrid arrivano nuove conferme sull'affare in corso ma anche dubbi sulla fattibilità economica dell'affare con un doppio allarme per i conti bianconeri.



PROBLEMA NUMERO 1 - Il giornalista Quim Domenech, infatti ha confermato che per permettersi Cristiano Ronaldo: "I bianconeri dovranno cedere 3/4 giocatori di alto livello per riuscire a pagare l'ingaggio di CR7. Se non lo faranno, ci sarà un grosso problema di Fair Play Finanziario".



PROBLEMA NUMERO 2 - Sempre Domenech ha poi ribadito che nella Juventus non tutti sono d'accordo nel prendersi questo rischio imprenditoriale: "So per certo che Marotta pensa sia una follia pura comprare Ronaldo perché è un affare da 400 milioni complessivi e la Juve per natura non ne ha mai fatti di questa portata. Higuain è stata l'unica eccezione ma parliamo di un giocatore che prende 8 milioni, non 30".