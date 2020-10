Secondo quanto riportato da Radio Catalunya, dietro al no dell'attaccante del Barcellona Ousmane Dembélé al trasferimento al Manchester United ci sarebbe la Juventus. Il francese ha già parlato con la società bianconera per trasferirsi a Torino al termine della stagione. Secondo quanto appreso da IlBianconero.com, il giocatore non è mai stato nella lista dei cedibili di Komean, almeno in questa strana edizione di mercato. Con un minutaggio risicato, e una situazione naturalmente in evoluzione, le convinzioni dell'allenatore olandese potrebbero certamente cambiare.