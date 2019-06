Come riferisce As, la telenovela Paul Pogba prosegue, con Real Madrid, Manchester United e Juventus come parti interessate. Secono il quotidiano madrileno, il club spagnolo è tornato alla carica su indicazione di Zinedine Zidane, che considera il centrocampista classe 1993 un perno irrinunciabile del nuovo progetto. Una volontà ferrea che si scontra con l'altrettanto decisa opposizione dei Red Devils, che hanno risposto "picche" all'ultimo approccio delle merengues. Il Real Madrid ha chiesto quale fosse il prezzo per il campione del mondo francese, la replica è stata che Pogba da Manchester non si muove.



Un muro contro muro che potrebbe essere rotto soltanto da una presa di posizione forte da parte del calciatore, che ha un contratto fino a giugno 2021 e che, informalmente, non ha escluso l'ipotesi di lasciare l'Inghilterra. Anzi, di fronte agli ammiccamenti della Juventus, l'altro club che segue con grande interesse l'evolversi della situazione, ha strizzato più volte l'occhiolino. Il problema però rimane sempre lo stesso, un prezzo che, secondo i tabloid inglesi, non sarebbe inferiore ai 150 milioni di euro ma soprattutto la convinzione del Manchester United di non privarsi di Pogba.