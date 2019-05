Il futuro di Miralem Pjanic potrebbe non contemplare la Juventus. Lo riporta il Mundo Deportivo. Secondo il quotidiano spagnolo, infatti, la permanenza del centrocampista bosniaco sarebbe legata alla scelta del prossimo tecnico bianconero. Al momento, infatti, non è ancora stato scelto il successore di Massimiliano Allegri. Nel momento in cui verrà annunciata la nuova guida tecnica, si saprà anche come si comporterà Pjanic. Le offerte non gli mancano: tempo fa il Real Madrid aveva sondato il terreno, mentre recentemente si è fatto avanti il Paris Saint-Germain. Sempre il quotidiano spagnolo lascia intendere che il giocatore potrebbe anche seguire Allegri nella sua prossima avventura.