Secondo Mundo Deportivo, il Barcellona si sta allontanando da Depay. L’attaccante francese desidera trasferirsi in Catalunya, ma, se Koeman non dovesse restare, non sarebbe più un obiettivo dei blaugrana. Con questa situazione di incertezza a Barcellona, la Juve ha guadagnato terreno e, siccome ha presentato un’offerta più alta al giocatore, ora è la favorita per l’acquisto del capitano del Lione.