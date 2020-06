La Juventus non perde di vista Ferràn Torres in vista della prossima stagione. Secondo quanto riferisce Radio Onda Cero, il club bianconero avrebbe addirittura avviato la trattativa col Valencia per discutere del trasferimento del calciatore classe 2000. Autore sino ad oggi di 6 gol e 7 assist in campionato, Ferràn Torres è in scadenza di contratto a giugno 2021 e può dunque liberarsi per una cifra non eccessivamente alta, ben lontana dai 100 milioni di euro della clausola rescissoria.



Ad alimentare le voci di un addio imminente del calciatore spagnolo, che resta nel mirino dei principali club della Liga - Real Madrid in testa - l'ennesimo caos tecnico esploso al Valencia, che ha esonerato ieri l'allenatore Albert Celades e preso atto delle dimissioni del direttore sportivo Cesar Gomez.