Secondo quanto riportato da Sport in Spagna si fa sempre più complicata la possibilità di vedere un ritorno alla Juventus per Miralem Pjanic. Il centrocampista bosniaco vuole lasciare il Barcellona e può partire praticamente a costo zero, ma l'alternativa più percorribile rispetto ai bianconeri resta quella dell'Inter, con Beppe Marotta che lo conosce bene e ha ottimi rapporti con il suo agente.