Secondo As, prima di trasferirsi in Italia, Cristiano Ronaldo dovrà saldare le sue pendenze con il Fisco spagnolo (18,8 milioni di euro). In caso contrario, grazie a un accordo fiscale fra i due Paesi, la Spagna potrà anche sequestrare lo stipendio che la Juventus gli verserà fino al pagamento dei 18,8 milioni. Proprio per queste ragioni si sta ancora lavorando per evitare che Cristiano Ronaldo possa avere problemi del genere anche in Italia.