Dalla Spagna: Juventus su Miguel Gutierrez del Girona. Occhio alla clausola pro Real Madrid

Getty Images

C'è una Champions da conquistare, ma anche una stagione da preparare al meglio per non farsi trovare impreparati: ladeve correre per rimediare ad un 2024/25 zoppicante, e una delle priorità per la prossima campagna trasferimenti è quella di prendere un, Champions o non Champions.Tra poche settimane ci sarà la. Poi dal primo luglio inizierà la classica sessione estiva ma il mercato di fatto come ogni anno inizia prima perché è ora che vengono messe su le strategie. E la Juventus non può farsi trovare impreparata. Tra gli obiettivi, secondo AS,

Il quotidiano ha parlato anche di qualcosa di più di un interesse. Il giocatore spagnolo è effettivamente un profilo che piace ai bianconeri, che lo monitorano con attenzione. Pur essendo ancora giovane (23 anni), ha già esperienza visto che è reduce da più campionati fatti da titolare in Liga. Non si tratterebbe quindi di una scommessa alla Alberto Costa ma di un investimento già per il presente su cui puntare.In stagione, sia Thiago Motta che Igor Tudor hanno dovuto adattare più giocatori sulla fascia sinistra. L'unico di ruolo in rosa presente infatti è Andrea. A prescindere dal futuro dell'italiano, su cui c'è sempre la lente d'ingrandimento di Manchester City e non solo, comunque la dirigenza dovrà intervenire in quella posizione di campo e Gutierrez è un nome da tenere in considerazione.

C'è da considerare la particolare situazione contrattuale.. Gutierrez infatti è cresciuto nelle giovanili del Real e come spesso capita i blancos si sono riservati la possibilità di acquistarlo poi ad una determinata cifra. Scenario che comunque non sembra concreto visto che il Real non avrebbe intenzione di esercitare questa opzione.