Miralem Pjanic resta in uscita dal Barcellona dove ha deluso nella passata stagione, dove non si trova a suo agio e per cui si prospetta, in caso di permanenza, un'altra annata più da panchinaro che non da protagonista agli ordini di un Koeman che non lo riesce a valorizzare. Per questo il centrocampista bosniaco ha dato mandato al suo agente per provare a trovare una soluzione che lo riporti magari in quella Serie A che lo ha reso un giocatore di livello globale. Per questo secondo Mundo Deportivo Fali Ramadani arriverà nei prossimi giorni in Italia e si siederà attorno a un tavolo sia con la Juventus, che lo stima ancora e che in Allegri un grande sponsor per il suo ritorno, sia con l'Inter che sta cercando un rinforzo in mezzo al campo a costo zero.