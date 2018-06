La strategia della Juventus per il centrocampo è in questo momento definita: blindare Miralem Pjanic e tentare l'assalto a Sergej Milinkovic-Savic, per il quale la Lazio però non sembra intenzionata a fare sconti. Dalla Spagna però arriva una sponda che potrà tornare utile a Marotta e Paratici, nel caso l'assalto al serbo non dovesse andare a buon fine. E' Mateo Kovacic, in un'intervista esclusiva a Marca, a dichiarare pubblicamente la sua volontà di lasciare il Real Madrid al termine dei Mondiali. "Voglio giocare di più - le parole del croato - e credo che per il mio bene la cosa migliore sia lasciare Madrid. Per me il calcio è stare sul campo e giocare, vorrei essere titolare in un'altra squadra, perché se non gioco non sono felice".