L'Athletic Bilbao sta preparando un'offerta da presentare al Torino per Alejandro Berenguer: ad affermarlo con certezza è As, prestigioso quotidiano di informazione sportiva spagnolo.



Da diverso tempo l'Athletic Bilbao segue con attenzione l'esterno granata, d'altronde la politica del club biancorosso è nota: possono essere acquistati solamente giocatori originari dei Paesi Baschi, come lo è appunto Berenguer (è nato a Pamplona). In estate la trattativa potrebbe decollare.