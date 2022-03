Dalla Spagna fanno sapere che Robert Lewandowski potrebbe andare all'Atletico Madrid. Lo racconta El Chringuito, secondo il quale non ci sono stati ancora contatti ma l'idea del giocatore e della sua famiglia è quella di trasferirsi in Spagna e i Colchoneros si starebbero già muovendo per capire la fattibilità dell'operazione. Il contratto del polacco scade nel 2023, ma al momento non ci sono in programma trattative per il rinnovo.