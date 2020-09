Luis Suarez al centro della bufera. Sia per quanto riguarda l’inchiesta condotta dalla Guardia di Finanza e dalla Procura di Perugia per irregolarità nell’esame d’italiano svolto nel capoluogo umbro. Sia per l’immobilità del suo futuro, dato che il Barcellona avrebbe bloccato il suo passaggio all’Atletico Madrid. Che dal canto suo ha ceduto Morata alla Juventus, lasciando dunque un posto vacante in attacco. Come riporta il diretto del quotidiano spagnolo As, Javier Matallanas, l’ultima idea di mercato dei Colchoneros sarebbe Edin Dzeko, rimasto a bocca asciutta dopo il passaggio dello spagnolo in bianconero.