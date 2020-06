. Dall'Uruguay viene ribadita la linea che l'offerta presentata dal club giallorosso al giocatore e al fratello-agente Walter Guglielmone è la migliore in assoluto:e ovviamente un ruolo da protagonista nella squadra di Fonseca. E, in particolare dal quotidiano As,, considerata l'alternativa più credibile nel futuro dell'attaccante,- I colchoneros, ancora, quando Cavani sembrava realmente destinato ad anticipare il suo addio al Paris Saint Germain a 6 mesi dalla naturale scadenza del contratto,dell'ex centravanti del Napoli. Questa è sempre stata la versione dell'Atletico sulla vicenda, mentre l'entourage del Matador aveva fornito un'altra spiegazione, incolpando il club spagnolo di non aver rispettato i patti e di non aver raggiunto un accordo col PSG., che il Napoli è intenzionato a cedere dopo lo stop alla trattativa per prolungare il contratto in scadenza nel 2021. Per il polacco, che non ha nascosto il suo gradimento di fronte all'ipotesi di accasarsi alla Juventus, De Laurentiis non è però intenzionato ad accontentarsi di meno di 40 milioni di euro.- Tolto l'Atletico, sempre secondo As,. Tuttavia, i nerazzurri sono attualmente concentrati su altre situazioni di mercato e le richieste di Cavani non sono giudicate propriamente convenienti. Una sorta di "assist" per la, ma che nel frattempo si è adoperata per rispedire al mittente i rumors su un ritorno di fiamma della squadra di Antonio Conte per. Che, con l'eventuale arrivo di Cavani, viene indicato come un esubero di lusso per alleggerire il bilancio della Roma di un biennale da circa 8 milioni a stagione.