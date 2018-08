Il Real Madrid si tira fuori dalla trattativa per Milinkovic Savic. Nei giorni scorsi era sembrato il club più vicino, anche in vista di una possibile cessione di Modric all'Inter, ma c'è da registrare un aggiornamento recentissimo che potrebbe ribaltare le gerarchie. In Spagna sono certi che Milinkovic non sia nel mirino della Casa Blanca.



MERCATO LAZIO - Niente Real su Milinkovic: "È un buon giocatore ma non abbiamo nessuna intenzione di acquistarlo", fonti vicine al club madrileno avrebbero chiuso la porta al serbo, come riporta l'autorevole portale spagnolo Libertad Digital. La priorità per il Real ora sarebbe un attaccante, un grande colpo che possa sostituire Cristiano Ronaldo (si fanno i nomi di Lewandowski, Werner, Icardi e Rodrigo). A centrocampo la dirigenza dei blancos si sentirebbe coperta, e avrebbe intenzione di spendere al massimo 30 milioni di euro per portare un giocatore in grado di rinforzare il reparto senza stravolgere le gerarchie. Ben lontana, come cifra, dai 100 milioni richiesti da Lotito per sedersi a trattare il futuro del centrocampista serbo.