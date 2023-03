La bomba di mercato arriva direttamente dalla Spagna: l'Inter starebbe lavorando per portare a Milano Lionel Messi la prossima estate. Decisivo per il passaggio della Pulce (è in scadenza col Psg il 30 giugno 2023), in nerazzurro potrebbe essere il connazionale Javier Zanetti, attualmente vice-presidente dell'Inter.