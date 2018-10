Un nome seguito la scorsa estate che può tornare caldo. Secondo Mundo Deportivo, l'Inter ha contattato il Barcellona chiedendo informazioni su Malcom, che sta trovando pochissimo spazio in blaugrana. Il suo arrivo in questa stagione non è però possibile, perché con Keita e Lautaro Martinez i nerazzurri hanno già occupato i posti per gli extracomunitari disponibili.