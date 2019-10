Antonio Conte chiama, l'Inter risponde e si fionda su Arturo Vidal e Ivan Rakitic. Questo quanto sostengono dalla Spagna i quotidiani catalani Mundo Deportivo e Sport, sempre ben infomati sulle vicende in casa Barcellona.



Al termine della partita pareggiata ieri con il Parma, Conte non si è tirato indietro in conferenza stampa: "È la terza partita che facciamo in 6 giorni e stanno giocando praticamente sempre gli stessi per via di alcuni problemi fisici. Non sono sereno, non sono tranquillo. Non faccio una critica alla società ma dobbiamo tutti essere bravi per cercare di migliorare". Servono rinforzi, a gennaio non manca poi molto. Meglio se a centrocampo, dove l'infortunio di Sensi ha privato i nerazzurri di una pedina vitale in mediana.



Secondo quanto riferito da Sport l'Inter si sta già muovendo per Rakitic. Il croato non è più felice al Barcellona, dove gioca poco. La settimana scorsa, sempre secondo il quotidiano spagnolo, c'è stato un primo incontro tra le due società. Il Barcellona chiede circa 35 milioni di euro, l'inter spera di chiudere a una cifra inferiore: permane distanza tra domanda e offerta, ma i rapporti tra i due club sono ottimi, cosa che potrebbe agevolare una fumata bianca.



VIDAL - C'è però sempre Arturo Vidal, pretoriano di Conte alla Juve, che l'Inter secondo il Mundo Deportivo continua a seguire. Qualora superasse il girone in Champions, la società meneghina potrebbe compiere un sacrificio economico.