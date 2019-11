Tutti ne parlano, tutti lo elogiano e lo incoronano come uno dei fenomeno per l'immediato futuro. Anche le parole del pistolero Luis Suarez a suggellare l'esplosione totale di Lautaro Martinez cominciata un anno fa sotto la guida di Luciano Spalletti e proseguita con Antonio Conte. "Lautaro è incredibile" ha sentenziato il bomber uruguayano; parole che aumentano i rumors di un possibile trasferimento (magari a giugno) a Barcellona.



INCEDIBILE...PERO' - L'Inter però non ci sta e, da quanto emerge, la dirigenza neroazzurra di concerto con mister Conte avrebbe posto il veto per la cessione del Toro: troppo importante come partner d'attacco per Romelu Lukaku. Però... anche in questa circostanza c'è un 'però' piuttosto decisivo. L'Inter non ha alcuna intenzione di cedere il bomber di Bahia Blanca ma nemmeno vuole rischiare di farsi trovare impreparata in caso di volontà da parte del giocatore di lasciare Milano. Il richiamo di Messi & co potrebbe, in effetti, essere troppo forte per resistervi.



SOSTITUTO DI LUSSO - E allora anche Marotta passa alle contromosse e si guarda intorno, senza fretta (al momento non ce n'è) ma con attenzione. ​Secondo il Mundo Deportivo, uno dei nomi che la dirigenza meneghina starebbe osservando con attenzione è quello di ​Pierre-Emerick Aubameyang. L'attaccante gabonese va in scadenza con l'Arsenal nel giugno 2021 e sembra non avere alcuna intenzione di rinnovare con i Gunners, il che abbasserebbe drasticamente il costo del suo cartellino.