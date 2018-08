Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna l'Inter sta già trattando con il Barcellona il ritorno in nerazzurro di Rafinha Alcantara (foto Barcellona.cat). Il centrocampista è ancora in uscita dal club catalano e date le difficoltà nello sbloccare l'affare Modric l'Inter sta provando a riprendere uno dei protagonisti della cavalcata Champions.