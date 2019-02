La Juventus che questa sera sfiderà l’Atletico Madrid al Wanda Metropolitano, rimane sempre vigile sul calciomercato. Come riporta 'Don Balon' i bianconeri stanno monitorando due talenti dei blancos, si tratta di Modric e Varane. Secondo il media spagnolo, per il primo la juve vuole offrire un triennale al giocatore e 30 milioni per il cartellino al Real, mentre per il difensore francese si pensa ad un'offerta tra i 50 e i 60 milioni.