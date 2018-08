Secondo As, la Juventus non ha mollato Marcelo. Il terzino sinistro brasiliano classe 1988, in scadenza con il Real Madrid nel 2022, è la priorità bianconera per la prossima stagione. Dopo il colpo Cristiano Ronaldo, la Juve vuole continuare a sognare e a crescere. L'eventuale arrivo di Marcelo implicherebbe la partenza di Alex Sandro, ieri deludente contro la Lazio.